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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Супругу игрока «Лестера» обязали выплатить 1,5 млн фунтов за клевету

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Проигравшую судебный процесс по делу о клевете жену футболиста английского «Лестера» Джейми Варди Ребекку обязали выплатить 1,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2022

В конце июля Ребекка Варди проиграла суд супруге экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин из-за клеветы в социальных сетях. Долгое время девушки были близкими подругами, но в 2019 году Колин Руни публично обвинила Ребекку Варди в том, что она передает ее личную информацию английским таблоидам. Также Руни заявила, что Варди распространяла слухи, которые нанесли вред ее репутации. В ответ супруга нападающего «Лестера» подала в суд на жену экс-форварда «красных дьяволов», обвинив ее в клевете.

Варди обязана выплатить в качестве компенсации 90% от общей суммы судебных издержек, что составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Из них 800 тысяч должны быть выплачены до 15 ноября.

Джейми и Ребекка Варди женаты с мая 2016 года, супруги воспитывают пятерых детей, троих от первого брака футболиста и еще двоих от первого мужа Ребекки. Пара зарегистрировала отношения после сенсационной победы «Лестера» в чемпионате Англии. Уэйн и Колин Руни состоят в браке с июня 2008 года, у них четверо детей.

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