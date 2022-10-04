Супругу игрока «Лестера» обязали выплатить 1,5 млн фунтов за клевету

В конце июля Ребекка Варди проиграла суд супруге экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин из-за клеветы в социальных сетях. Долгое время девушки были близкими подругами, но в 2019 году Колин Руни публично обвинила Ребекку Варди в том, что она передает ее личную информацию английским таблоидам. Также Руни заявила, что Варди распространяла слухи, которые нанесли вред ее репутации. В ответ супруга нападающего «Лестера» подала в суд на жену экс-форварда «красных дьяволов», обвинив ее в клевете.

Варди обязана выплатить в качестве компенсации 90% от общей суммы судебных издержек, что составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Из них 800 тысяч должны быть выплачены до 15 ноября.