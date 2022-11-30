Экс-игрок «Ювентуса» официально покинул клуб КПЛ

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

Отметим, что Филипович является воспитанником «Риеки». Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от «Ювентуса». Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду «Ювентуса».

Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Сиеной» из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.

Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы.