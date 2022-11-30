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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Ювентуса» официально покинул клуб КПЛ

Хорватский легионер Андрия Филипович покинул «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ювентус
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Источник: instagram.com/andrija_f10/

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

Отметим, что Филипович является воспитанником «Риеки». Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от «Ювентуса». Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду «Ювентуса».

Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Сиеной» из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.

Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы.

Перед переходом в «Атырау» он играл в составе албанской «Партизани», за которую провел десять матчей и забил два гола.

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