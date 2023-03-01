Мане признался, что беседовал с Роналду насчет трансфера в «Баварию»

— Я встречался с Криштиану Роналду на Мальорке перед стартом сезона, когда мой переход ухе был завершен. Он поздравил меня и сказал: «Отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!».

— Роналду очень хотел в «Баварию», вы знали об этом?