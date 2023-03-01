Мане признался, что беседовал с Роналду насчет трансфера в «Баварию»
Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал, как лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил его с переходом в мюнхенский клуб.
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Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал, как лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил его с переходом в мюнхенский клуб.
— Я встречался с Криштиану Роналду на Мальорке перед стартом сезона, когда мой переход ухе был завершен. Он поздравил меня и сказал: «Отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!».
— Роналду очень хотел в «Баварию», вы знали об этом?
— Это говорит о Бундеслиге в целом и подчеркивает то, что я уже сказал: я думаю, что вы недооцениваете Бундеслигу. Недавние выступления в Лиге чемпионов доказывают это, — сказал Мане в интервью Bild.