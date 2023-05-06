«Милан» победил «Лацио» в домашнем матче Серии А

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали Исмаэль Беннасер (17-я минута) и Тео Эрнандес (29), который, получив мяч от своего вратаря, в одиночку прошел через все поле и поразил ворота римлян из-за пределов штрафной.