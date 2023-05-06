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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» победил «Лацио» в домашнем матче Серии А

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали Исмаэль Беннасер (17-я минута) и Тео Эрнандес (29), который, получив мяч от своего вратаря, в одиночку прошел через все поле и поразил ворота римлян из-за пределов штрафной.

«Милан» (61 очко) поднялся на четвертое место в таблице Серии А. «Лацио» (64) располагается на второй строчке. Чемпионом Италии в четверг досрочно стал «Наполи».

Милан
2:0
Первый тайм: 2:0
Лацио
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