«Милан» победил «Лацио» в домашнем матче Серии А
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали Исмаэль Беннасер (17-я минута) и Тео Эрнандес (29), который, получив мяч от своего вратаря, в одиночку прошел через все поле и поразил ворота римлян из-за пределов штрафной.
«Милан» (61 очко) поднялся на четвертое место в таблице Серии А. «Лацио» (64) располагается на второй строчке. Чемпионом Италии в четверг досрочно стал «Наполи».