Гол Роналду с пенальти вывел «Аль-Наср» в финал клубного кубка арабских чемпионов
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шорту» из Ирака в полуфинале клубного кубка арабских чемпионов — 1:0.
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шорту» из Ирака в полуфинале клубного кубка арабских чемпионов — 1:0.
Единственный гол забил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 75-й минуте. В первом тайме гол португальца отменили из-за офсайда.
В финале турнира «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб».