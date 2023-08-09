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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Роналду с пенальти вывел «Аль-Наср» в финал клубного кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шорту» из Ирака в полуфинале клубного кубка арабских чемпионов — 1:0.

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Единственный гол забил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 75-й минуте. В первом тайме гол португальца отменили из-за офсайда.

В финале турнира «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб».

Криштиану Роналду в новом клубе
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