Бензема после разгрома от «Аль-Насра» Роналду удалил аккаунт в соцсети

36-летний француз решил удалить аккаунт после разгромного поражения от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, в 17-м туре саудовской Про-лиги — 2:5.

На страницу Бензема были подписаны 76 миллионов пользователей. Среди футболистов большее число подписчиков есть только у Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Киллиана Мбаппе.