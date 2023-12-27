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20:56 (мск), источник: Sport24

Бензема после разгрома от «Аль-Насра» Роналду удалил аккаунт в соцсети

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема удалил аккаунт в социальной сети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

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Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Иттихад"

36-летний француз решил удалить аккаунт после разгромного поражения от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, в 17-м туре саудовской Про-лиги — 2:5.

На страницу Бензема были подписаны 76 миллионов пользователей. Среди футболистов большее число подписчиков есть только у Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Киллиана Мбаппе.

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