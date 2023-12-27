Бензема после разгрома от «Аль-Насра» Роналду удалил аккаунт в соцсети
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема удалил аккаунт в социальной сети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема удалил аккаунт в социальной сети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
36-летний француз решил удалить аккаунт после разгромного поражения от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, в 17-м туре саудовской Про-лиги — 2:5.
На страницу Бензема были подписаны 76 миллионов пользователей. Среди футболистов большее число подписчиков есть только у Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Киллиана Мбаппе.