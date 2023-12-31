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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» неделю назад лидировал в АПЛ. А теперь выпал даже из топ-3

«Фулхэм» одержал волевую победу в дерби.

Арсенал
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ещё пару неделю назад «Арсенал» возглавлял таблицу АПЛ, но с тех пор ситуация сильно изменилась. Команда Артеты уступила «Вест Хэму», который сыграл аккуратно от обороны. С такими командами «Арсеналу» особенно тяжело. И словно на контрасте с предыдущим матчем началась последняя игра в этом году.

«Фулхэм» на своём поле с первых минут смело пошёл вперёд, и «Арсенал» подловил соперника на контратаке. Вратарь Райя поймал мяч и сразу отдал Мартнелли. Один из самых быстрых игроков АПЛ на скорости прошёл половину поля и без проблем вошёл в чужую штрафную. Эдегор размахивал руками, выпрашивая пас, но Мартинелли приложился сам. Голкипер «Фулхэма» Лено (кстати, экс-игрок «Арсенала») отбил удар на Саку, который с трёх метров отправил мяч в пустые ворота. Было весьма похоже на офсайд, но его не было.

Гости получили удобный сценарий и, казалось, что отсутствие Зинченко и Жезуса не станет проблемой. Оказалось иначе. Уже в первом тайме «Фулхэм» сравнял счёт.

«Арсенал» увлёкся прессингом на чужой половине поля и даже перехватил мяч. Однако Сака закопался, и уже быстрая атака хозяев завершилась голом. После прострела Кейрни на дальней штанге своего игрока упустил как раз Кивёр, из-под которого забил Хименес.

В перерыве Артета убрал с поля именно молодого польского защитника и выпустил на его позицию Томиясу. Не сказать, что стало лучше. «Фулхэм» забил снова и Кордова-Рид сделал это после рикошета как раз от японского защитника. Правда, тут больше вопросов к Габриэлу, который не смог нормально вынести мяч из своей штрафной.

Тренер «Арсенала» продолжил делать замены. Уже на 67-й минуте вышли и Троссард, и Жезус, но игра не изменилась. Было тяжело сказать, кто выглядел лучше. Хотя что-то вроде навала гостям удалось сделать. После розыгрыша углового Габриэл чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть на дальней штанге. Затем из хорошей позиции бил Сака, но его удар заблокировали.

В середине второго тайма в Лондоне зарядил мощный дождь и с одной стороны мяч стал ходить быстрее, а с другой — проскальзывать. А ещё вратарям стало тяжелее отталкиваться от газона. На 87-й минуте Перейра пробил со штрафного, и Райя не успевал дотянуться, но спасла перекладина. Правда, спасти от поражения в дерби уже ничто не смогло.

«Арсенал» третий тур подряд теряет очки и откатывается на четвёртое место. Ну, а непредсказуемый «Фулхэм» сразу после поражений от «Бёрнли» и «Борнмута» побеждает «Арсенал».

Фулхэм
2:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
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