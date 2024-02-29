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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Сразу три клуба АПЛ хотят выкупить Кудуса у «Вест Хэма»

Вингер «Вест Хэма» и сборной Ганы Мохаммед Кудус в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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Источник: AP 2023

По информации источника, сразу три клуба из АПЛ претендуют на подписание 23-летнего футболиста. В списке претендентов на африканца находятся «Арсенал», «Ньюкасл» и «Брайтон». Отмечается, что «Вест Хэм» будет готов расстаться с одним из ключевых игроков атаки не менее чем за € 60 млн.

Кудус перешёл в «Вест Хэм» из «Аякса» летом 2023 года за € 43 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «молотобойцев» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

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