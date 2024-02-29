Сразу три клуба АПЛ хотят выкупить Кудуса у «Вест Хэма»

По информации источника, сразу три клуба из АПЛ претендуют на подписание 23-летнего футболиста. В списке претендентов на африканца находятся «Арсенал», «Ньюкасл» и «Брайтон». Отмечается, что «Вест Хэм» будет готов расстаться с одним из ключевых игроков атаки не менее чем за € 60 млн.