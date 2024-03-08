Микель Артета — лучший тренер февраля в АПЛ

Помимо 41-летнего испанского специалиста, на награду претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»). В феврале «Арсенал» добился четырёх побед в четырёх матчах (разница мячей +16). По состоянию на сегодняшний день подопечные Микеля Артеты занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.