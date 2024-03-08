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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Микель Артета — лучший тренер февраля в АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Помимо 41-летнего испанского специалиста, на награду претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»). В феврале «Арсенал» добился четырёх побед в четырёх матчах (разница мячей +16). По состоянию на сегодняшний день подопечные Микеля Артеты занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

В следующем матче внутреннего первенства «канониры» сыграют с «Брентфрдом». Игра состоится в субботу, 9 марта. Стартовый свисток на лондонском стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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