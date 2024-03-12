Вылет Роналду из ЛЧ — жёсткая драма. Он не забил с трёх метров и проиграл в серии пенальти

Лига чемпионов АФК — 2024. ¼ финала. 2-й матч

11 марта 2024, понедельник. 22:00 МСК

Аль-Наср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — Аль-Айн (Эль-Айн, ОАЭ)

Счет: 4: 3 (пен. 1:3)

Голы: 0:1 Рахими — 28' 0:2 Рахими — 45' 1:2 Гариб — 45+5' 2:2 Еиса — 51' 3:2 Теллес — 72' 3:3 Аль-Шамси — 103' 4:3 Роналду — 118'

Удаления: Яхья — 98' / нет

Криштиану Роналду покидает азиатскую Лигу чемпионов. Ответный матч ¼ финала получился невероятно богатым на события.

Неделю назад «Аль-Наср» проиграл сопернику на выезде «Аль-Айну» — 0:1. Кстати, клуб из ОАЭ сейчас тренирует легендарный в прошлом футболист Эрнан Креспо. Казалось, что в Саудовской Аравии всё будет иначе? К тому же поползли слухи о том, что возможный вылет из Лиги чемпионов мог привести к отставке тренера «Аль-Насра» Луиша Каштру. Было понятно, что «Аль-Наср» выйдет на матч предельно мотивированным. Но в первой половине хозяева разочаровали.

К 45-й минуте футболисты «Аль-Насра» устроились на 0:2. Подождите, а кому нужно было отыгрываться? Нападающий «Аль-Айна» Суфьян Рахими дважды реализовал свой шанс и поставил соперника в очень тяжёлое положение. Сначала он удрал один на один с вратарём чуть ли не с центра поля и спокойно переиграл Рагеда Наджара. Большой привет обороне «Аль-Насра». Провал — слишком мягкое слово, чтобы охарактеризовать действия защитников команды. Возможно, не хватило удалённого в первом тайме Эмерика Лапорта.

А чуть позже Рахими нанёс идеальный по точности удар в ближний угол. Скорее всего, в этом эпизоде не лучшим образом сыграл вратарь саудовского клуба. Рахими всем видом показал, что будет бить в дальний угол, чем и застал врасплох Наджара. К слову, для нападающего «Аль-Айна» это уже восьмой гол в турнире (четыре — в группе, четыре — в плей-офф). «Аль-Наср» выглядел совсем неубедительно, даже если оставить за скобками периодические провалы в обороне.

Но всё изменилось после гола на 45+5-й минуте. Абдулрахман Гариб оказался в нужном месте после удара Садио Мане — промахнуться из такой позиции было нельзя. Похоже, этот эпизод сильно надломил футболистов «Аль-Айна». Свой второй гол они праздновали так, словно уже прошли в следующий раунд. Но ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

Через семь минут после старта второй половины хозяевам помог вратарь «Аль-Айна» Халид Еиса. Прострел Отавио с нулевого угла, мяч летит прямо в голкипера. Ну какая тут может быть опасность? Но Еиса неудачно подставил корпус, от которого мяч влетел в сетку. Удивительно, как быстро «Аль-Айн» испортил идеальный для себя матч. И ведь после первого пропущенного мяч клуба из ОАЭ как будто совершенно забыл об атаке.

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А что Роналду? У Криштиану был убойный момент при счёте 2:2. Его португальцу подарил голкипер, который крайне неудачно отбил мяч перед собой. Перед Роналду пустой угол, до ворот три метра. Гол? Нет, не сегодня. Похоже, Криштиану и сам не понял, как пробил мимо створа. Наверное, этот момент будет мучить португальца в кошмарных снах.

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Но «Аль-Айн» всё равно не выстоял в основное время. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес так хитроумно выполнил штрафной с фланга, что мяч влетел в ворота, не задев никого из полевых игроков. Правило гостевого гола уже давно отменили, так что впереди замаячило дополнительное время. Второй тайм остался полностью за футболистами «Аль-Насра», хотя сам Роналду был малозаметен.

В дополнительное время команда Креспо получила шикарный подарок. Айман Яхья перепрыгнул через одноклубника и приземлился прямо на соперника. Да ещё и потом чуть не заехал бутсой по лицу. Поклонники «Мортал Комбат» прыжок оценили, арбитр — нет. Сначала он показал жёлтую, а потом сбегал к монитору и заменил её на красную.

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Но «Аль-Наср» решил, что одного подарка мало, и сделал второй. Вратарь хозяев Наджар практически повторил трюк Александра Филимонова из 1999 года. Банальный навес с фланга привёл к настоящей драме. Наджар чуть не забросил мяч в свои ворота — тот попал в перекладину. И всё бы ничего, но он отскочил прямо на Султана Аль-Шамси, который сравнял счёт с одного метра. Наверное, этот вратарь больше никогда не сыграет за «Аль-Наср».

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У Роналду был момент во втором дополнительном тайме, но он не реализовал выход один на один с вратарём. Праймовый Криштиану спокойно переиграл бы голкипера, но на этот раз не получилось. Однако судьба предоставила Роналду ещё одну возможность. Криштиану сам заработал пенальти, сам реализовал. У вратаря не было никаких шансов.

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В серии пенальти футболистов «Аль-Насра» подвели нервы. Сначала удар Марсело Брозовича отразил вратарь, а потом Алекс Теллес залепил мяч в перекладину. Да, Роналду реализовал свою попытку, пусть и с трудом, но этого оказалось мало. Отавио запустил мяч мимо створа, а игроки клуба из ОАЭ реализовали все три попытки. Таким образом, «Аль-Наср» покидает Лигу чемпионов.

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