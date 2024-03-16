Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Лацио
23
Футбол. Зарубежный
16.03
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Зарубежный
16.03
Хетафе
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
16.03
Хоффенхайм
Штутгарт
03
Футбол. Зарубежный
16.03
Салернитана
Лечче
01
Футбол. Зарубежный
16.03
Нант
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Осасуна
Реал
24
Футбол. Зарубежный
16.03
Бернли
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
16.03
Лутон Таун
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Дармштадт
Бавария
25
Футбол. Зарубежный
16.03
Хайденхайм
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Майнц
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
16.03
Унион Б
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
16.03
Вольфсбург
Аугсбург
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Монца
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
16.03
Удинезе
Торино
02
Футбол. Зарубежный
16.03
Мальорка
Гранада
10
Все события
16 марта, источник: Чемпионат.com

Дубль Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Ди-Си Юнайтед»

Сегодня, 16 марта, состоялся очередной матч МЛС, в котором встречались «Ди-Си Юнайтед» и «Интер Майами».

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды играли на стадионе в Вашингтоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 по московскому времени. Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 14-й минуте полузащитник Джаред Страуд с передачи поляка Матеуша Клиха вывел хозяев вперёд. Однако уже через десять минут гости смогли сравнять счёт. Отличился эквадорский нападающий Леонардо Кампана. На 72-й минуте уругвайский форвард «Интера» Луис Суарес сделал счёт 2:1 в пользу своей команды. А на 85-й минуте 37-летний нападающий оформил дубль.

Отметим, что аргентинец Лионель Месси не принимал участия в матче.

На данный момент после пяти матчей в МЛС «Интер Майами» с десятью очками располагается на первом месте Восточной конференции. В активе «Ди-Си Юнайтед» пять очков после четырёх игр и седьмая строчка в таблице.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь