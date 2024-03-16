Дубль Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Ди-Си Юнайтед»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240799&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды играли на стадионе в Вашингтоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 по московскому времени. Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240798&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 14-й минуте полузащитник Джаред Страуд с передачи поляка Матеуша Клиха вывел хозяев вперёд. Однако уже через десять минут гости смогли сравнять счёт. Отличился эквадорский нападающий Леонардо Кампана. На 72-й минуте уругвайский форвард «Интера» Луис Суарес сделал счёт 2:1 в пользу своей команды. А на 85-й минуте 37-летний нападающий оформил дубль.

Отметим, что аргентинец Лионель Месси не принимал участия в матче.