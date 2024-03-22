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12:43 (мск), источник: Sport24

Захарян составил символическую сборную Ла Лиги, исключив из нее Левандовски

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в интервью Okko составил символическую сборную Ла Лиги.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

В нее вошли: вратарь Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), защитники Антонио Рюдигер («Реал»), Рональд Араухо («Барселона»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), полузащитники Амари Траоре («Реал Сосьедад»), Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Савио («Жирона»), нападающие Такэфуса Кубо («Реал Сосьедад») и Винисиус Жуниор («Реал»).

Отметим, что сперва Захарян поставил в нападение форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, однако чуть позднее поменял поляка на Кубо.

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