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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» ищет замену тен Хагу. В клубе обсуждали кандидатуру Зидана

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 9 кандидатур на замену главного тренера «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, сообщает ESPN.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, руководство манкунианцев еще не приняло окончательного решения касательно будущего нидерландского специалиста. Клуб рассматривает многих тренеров на замену.

Среди кандидатов на пост главного тренера называются: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

54-летний тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года.

«Красные дьяволы» идут шестыми в таблице АПЛ с 47 очками в 28 матчах.

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