«Манчестер Юнайтед» ищет замену тен Хагу. В клубе обсуждали кандидатуру Зидана

По информации источника, руководство манкунианцев еще не приняло окончательного решения касательно будущего нидерландского специалиста. Клуб рассматривает многих тренеров на замену.
Среди кандидатов на пост главного тренера называются: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
54-летний тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года.
«Красные дьяволы» идут шестыми в таблице АПЛ с 47 очками в 28 матчах.