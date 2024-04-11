Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.04
Атлетико
Боруссия Д
21
Футбол. Еврокубки
10.04
ПСЖ
Барселона
23
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аталанта
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
7.04
Актобе
Атырау
11
7.04
Шахтер Кг
Астана
10
7.04
Туран
Ордабасы
01
6.04
Кызыл-Жар
Женис
40
6.04
Елимай
Кайсар
10
6.04
Кайрат
Жетысу
00
31.03
Актобе
Женис
30
31.03
Кызыл-Жар
Тобол Кс
00
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
01:24 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан оказался в необычной сборной

Популярный портал Transfermarkt включил полузащитника «Ордабасы» и сборной Казахстана Баурыжана Исламхана в необычную сборную, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

Авторитетный немецкий портал в честь праздника Айт Мубарак собрал символическую сборную из игроков чьи имена или фамилии связаны с Исламом. Исламхан в этой команде занял позицию правого полузащитника.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

вратарь — Мубарак Аль-Шаммари (Саудовская Аравия);

защитники — Хазза Али Мубарака (Катар), Мубарак Аль-Доссари (Саудовская Аравия), Халифа Мубарак Аль-Хаммади (ОАЭ), Рамадан Собхи (Египет);

полузащитники — Сеад Исламович (Сербия), Мубарак Вакасо (Гана), Бауыржан Исламхан (Казахстан);

нападающие — Ислам Слимани (Алжир), Дино Исламович (Черногория), Халфан Мубарак (ОАЭ).

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь