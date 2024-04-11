Бауыржан Исламхан оказался в необычной сборной
Популярный портал Transfermarkt включил полузащитника «Ордабасы» и сборной Казахстана Баурыжана Исламхана в необычную сборную, сообщают Vesti.kz.
Популярный портал Transfermarkt включил полузащитника «Ордабасы» и сборной Казахстана Баурыжана Исламхана в необычную сборную, сообщают Vesti.kz.
Авторитетный немецкий портал в честь праздника Айт Мубарак собрал символическую сборную из игроков чьи имена или фамилии связаны с Исламом. Исламхан в этой команде занял позицию правого полузащитника.
Полный состав команды выглядит следующим образом:
вратарь — Мубарак Аль-Шаммари (Саудовская Аравия);
защитники — Хазза Али Мубарака (Катар), Мубарак Аль-Доссари (Саудовская Аравия), Халифа Мубарак Аль-Хаммади (ОАЭ), Рамадан Собхи (Египет);
полузащитники — Сеад Исламович (Сербия), Мубарак Вакасо (Гана), Бауыржан Исламхан (Казахстан);
нападающие — Ислам Слимани (Алжир), Дино Исламович (Черногория), Халфан Мубарак (ОАЭ).