У «Байера» рекордная в Европе серия без поражений. Один из секретов — огромное число спасений в добавленное время

«Байер» — самая волшебная команда сезона-2023/24. Под руководством Хаби Алонсо клуб, несколько десятилетий именуемый не иначе как «Неверкузен», впервые в истории завоевал чемпионство. Помимо этого, «Байер» остается в гонке за победу в Лиге Европы и Кубке Германии.

Но примечательно даже не это — команда Алонсо пока не потерпела ни одного поражения за весь сезон. Хотя была максимально близка к этому несколько раз. 27 апреля «Байер» снова спасся в последний момент — в начале второго тайма проигрывал «Штутгарту» 0:2, на исходе часа игры отквитал один мяч, а вот сравнять счет удалось аж на шестой добавленной минуте. Это уже девятый матч в сезоне, когда «аспириновые» благодаря голу в добавленное время спасались от поражения или вырывали победу. И это — уникальное достижение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tz8Kv7ulpO8" title="THEY DID IT AGAIN! The Streak Continues! | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2-2 | Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леверкузен никогда не сдается

Каждый, кто хоть немного следит за подвигами «Байера», точно что-то слышал об их спасениях. Да, умение вырвать победу или ничью в концовке — вроде бы обычная история для чемпионских команд, но леверкузенцы явно перевыполняют план. У «Байера» действительно магические камбэки, которые точно будут ассоциироваться с их достижениями в этом сезоне.

Взять, например, ⅛ финала Лиги Европы — два матча против «Карабаха». На выезде до 70-й минуты «Байер» не мог забить, до 90+2-й уступал в счете — но в итоге свел игру к ничьей. В Леверкузене история повторилась с большим размахом — до 72-й минуты «Байер» уступал со счетом 0:2, до 90+3-й общий счет в противостоянии оставался 4:3 в пользу азербайджанцев… Но в добавленное время немцы забили два и пробились дальше!

Достижение? Еще какое — некоторые команды вспоминали бы такой камбэк годами. Но в «Байере» дело поставили на поток, выдавая даже целые серии из спасений. 18 апреля Фримпонг украл победу у «Вест Хэма» на 89-й (1:1), 21 апреля Станишич оставил без трех очков «Боруссию» на 90+7-й. Ну и история из матча со «Штутгартом» — как свежайший пример.

Аж 14 голов в этом сезоне «Байер» забил в добавленное время (никто в топ-5 лиг не достигал такой цифры), семь голов из 21 стали победными, пять помогли сравнять счет. Целых 9 очков леверкузенцы заработали благодаря мячам после 90-й минуты. Неудивительно, что в Европе уже начали говорить о Хаби-тайме!

Далек ли Алонсо от Фергюсона?

Хаби-тайм приходит на смену Ферги-тайму — таких разговоров все больше. Алекс Фергюсон был мастером добывать победы на последних минутах. Алонсо, очевидно, тоже что-то понимает в этом деле. Но насколько сравнения обоснованы?

Вполне! По разным данным, «МЮ» при Фергюсоне (1992−2013 годы) забил в добавленное время 81 мяч — команда Алонсо оформила 13 за один сезон. Еще шесть таких сезонов, и Хаби официально станет королем дополнительного времени.

Сам триумфатор, кстати, достижение никак не объясняет: «У меня отличная команда. У нас много энергии, и это ключ к успеху. Нет никакого секрета. Игроки верят, и это то, чего мы хотим», — говорил Хаби Алонсо после февральского разгрома «Баварии» со счетом 3:0.

Рекорды падают один за другим

Такая способность к камбэкам приносит много дивидендов — «Байер» уже выиграл чемпионство, а еще может взять Лигу Европы и Кубок Германии. Но ведь это не все — по пути команда Алонсо крушит рекорды.

Так, пала самая длинная беспроигрышная серия в Германии — рекорд «Баварии» (34 игры). Серия среди топ-5 лиг Европы — 42 матча «Ювентуса» — тоже не выдержала. После ничьей со «Штутгартом» на счету «Байера» 46 игр без поражений, и это не предел — в команде заявляли, что хотят провести весь сезон без поражений. Это, кстати, тоже будет рекорд — еще ни один клуб не провел сезон бундеслиги, ни разу не проиграв. Показательно, что «Байер» при этом играет в атаку — в 38 из 46 матчей команда одержала победу, а забить не смогла лишь раз — 0:0 против «Боруссии» М в 19-м туре.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241162&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и если вдруг «Байер» возьмет требл, победив в Лиге Европы и Кубке Германии, это тоже станет уникальным достижением в клубной истории. И пусть в последнее время леверкузенцы замедлились, есть ощущение, что этим парням по силам что угодно.