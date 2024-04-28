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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
28 апреля, источник: Vesti.kz

Тренер «Турана» резко высказался о судействе в матче с «Астаной»

Главный тренер «Турана» Ринат Алюетов подвел итоги матча шестого тура чемпионата Казахстана с «Астаной» (0:2), передают Vesti.kz.

Астана
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Туран"

«Ранее удаление сыграло решающую роль. После чего план на игру пришлось менять. Ребятам удавалось сбавить темп игры соперника, но исход игры решил пенальти в начале второго тайма, после которого мы побежали отыгрываться и пропустили в ответной атаке. Весь матч против “Астаны” играть в десятером сложно. Хочу поблагодарить ребят за желание и самоотдачу!

Что касается многих спорных решений арбитра, то я даже не хочу их комментировать, этот арбитр их не заслуживает!", — заявил Алюетов.

Напомним, что в матче «Туран» — «Астана» главный судья Александр Затула удалил игрока туркестанского клуба Бен Чоуга уже на пятой минуте. Кроме того, во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Турана».

Туран
0:2
Первый тайм: 0:0
Астана
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