Тренер «Турана» резко высказался о судействе в матче с «Астаной»
Главный тренер «Турана» Ринат Алюетов подвел итоги матча шестого тура чемпионата Казахстана с «Астаной» (0:2), передают Vesti.kz.
Главный тренер «Турана» Ринат Алюетов подвел итоги матча шестого тура чемпионата Казахстана с «Астаной» (0:2), передают Vesti.kz.
«Ранее удаление сыграло решающую роль. После чего план на игру пришлось менять. Ребятам удавалось сбавить темп игры соперника, но исход игры решил пенальти в начале второго тайма, после которого мы побежали отыгрываться и пропустили в ответной атаке. Весь матч против “Астаны” играть в десятером сложно. Хочу поблагодарить ребят за желание и самоотдачу!
Что касается многих спорных решений арбитра, то я даже не хочу их комментировать, этот арбитр их не заслуживает!", — заявил Алюетов.
Напомним, что в матче «Туран» — «Астана» главный судья Александр Затула удалил игрока туркестанского клуба Бен Чоуга уже на пятой минуте. Кроме того, во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Турана».