Тренер «Турана» резко высказался о судействе в матче с «Астаной»

Источник: ФК "Туран"

«Ранее удаление сыграло решающую роль. После чего план на игру пришлось менять. Ребятам удавалось сбавить темп игры соперника, но исход игры решил пенальти в начале второго тайма, после которого мы побежали отыгрываться и пропустили в ответной атаке. Весь матч против “Астаны” играть в десятером сложно. Хочу поблагодарить ребят за желание и самоотдачу!

Что касается многих спорных решений арбитра, то я даже не хочу их комментировать, этот арбитр их не заслуживает!", — заявил Алюетов.