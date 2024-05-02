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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Ливерпуля» Бабель: думаю, Клопп очень скоро начнёт тренировать

Бывший футболист «Аякса» и «Ливерпуля» Райан Бабель полагает, что возглавляющий ныне мерсисайдский клуб Юрген Клопп достаточно быстро вернётся к работе.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее Клопп заявил, что покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона и возьмёт годичный перерыв.

«Юрген хорошо проведёт время вместе со своей семьёй, но затем неизбежно вернётся к работе. Зная Клоппа, могу сказать, что он ещё точно не закончил. Думаю, ему наскучит сидеть без дела в течение шести месяцев. И тогда он снова начнёт тренировать. Но тут вопрос в том, куда он пойдёт. На мой взгляд, не так много команд заслуживают такого тренера, как Юрген Клопп», — приводит слова Бабеля британское интернет-издание Mirror.

Отметим, что «Ливерпуль», скорее всего, назначит возглавляющего «Фейеноорд» Арне Слота на должность главного тренера после ухода Клоппа.

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