«Реймс» объявил об отставке главного тренера по окончании сезона

«Я благодарю “Реймс” и руководство клуба за предоставленную возможность и за поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Я буду вечно благодарен “Реймсу”, а также всем, кто прямо или косвенно связан с клубом. Я хотел бы особенно поблагодарить всех игроков, с которыми мне удалось поработать, весь технический, исполнительный, аналитический, медицинский персонал, а также стюардов. А ещё, прежде всего, всех болельщиков этого замечательного клуба. Наша беспроигрышная серия из 19 матчей в прошлом сезоне, а также зрелищные матчи останутся для меня уникальными моментами», — приводит слова Стила официальный сайт «Реймса».