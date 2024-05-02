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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реймс» объявил об отставке главного тренера по окончании сезона

Французский «Реймс» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Уилла Стила. Специалист покинет клуб по окончании нынешнего сезона, контракт с ним продлён не будет.

РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«Я благодарю “Реймс” и руководство клуба за предоставленную возможность и за поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Я буду вечно благодарен “Реймсу”, а также всем, кто прямо или косвенно связан с клубом. Я хотел бы особенно поблагодарить всех игроков, с которыми мне удалось поработать, весь технический, исполнительный, аналитический, медицинский персонал, а также стюардов. А ещё, прежде всего, всех болельщиков этого замечательного клуба. Наша беспроигрышная серия из 19 матчей в прошлом сезоне, а также зрелищные матчи останутся для меня уникальными моментами», — приводит слова Стила официальный сайт «Реймса».

«Реймс» занимает 11-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Франции.

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