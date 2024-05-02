Равенство в богатстве: Английская премьер-лига вводит потолок зарплат

Топ-клубы будут скованы доходами аутсайдера

Клубы АПЛ провели собрание, на котором согласились принять историческое решение — уже через год в лиге появится потолок зарплат. Ранее английскому футболу удавалось обходить это финансовое ограничение, но обстоятельства вынудили команды пойти на подобные меры. Источники Financial Times отмечают, что решение было принято из-за желания представителей лиги остановить резкий рост затрат на заработную плату и увеличение трансферных расходов, которые за последние годы стали опережать темп роста доходов.

Уже известна схема, по которой будет формироваться потолок зарплат. Если точнее, новые правила будут ограничивать не только зарплаты, а «расходы на команду» в целом. В это понятие входит заработная плата футболистов, агентские выплаты при трансферах и продлении контрактов с игроками и ежегодные суммы, которые клубы списывают на амортизацию трансферов.

Амортизация — это потеря стоимости игрока, которую клуб ежегодно вписывает в статью расходов после трансфера. Например, «Манчестер Сити» купил норвежца Эрлинга Холлана за €60 млн и подписал с ним пятилетний контракт. Каждый год после трансфера бухгалтерия «горожан» будет указывать в расходах одну пятую часть от уплаченной суммы (€12 млн) в качестве амортизации трансфера. Иными словами, амортизация «размывает» сумму трансфера на срок контракта игрока.

Клубы АПЛ договорились, что потолок зарплат будет в пять раз больше суммы, которую получает команда, занявшая последнее место в чемпионате, в качестве дохода от телеправ. Для всех клубов этот потолок будет одинаковым.

Издание The Athletic подсчитало, как бы работал потолок зарплат, если бы он уже действовал в АПЛ. Для примера журналисты взяли сезон-2022/2023. Последнее место занял «Саутгемптон», получивший 103,6 млн фунтов стерлингов в качестве дохода от телеправ. Значит, что в текущем сезоне клубы Премьер-лиги не могли бы тратить на зарплаты, выплаты агентам и амортизацию более 518 млн фунтов. В источнике отмечается, что в такие условия уложились бы 19 участников АПЛ. Немного превысил бы лимит только «Челси», который в последние несколько трансферных окон потратил на новых игроков более $1 млрд.

Уникальным ситуацию делает то, что даже самые богатые клубы Англии будут зависеть от последней команды лиги. Различные финансовые ограничения есть и в других топ-лигах, но они везде следуют правилу: чем больше ты зарабатываешь, тем больше можешь тратить.

С команд перестанут снимать очки

Нынешние финансовые ограничения в Английской премьер-лиге действуют с 2013 года. Так называемые правила прибыли и устойчивости развития не позволяют клубам показывать убыток в размере 105 млн фунтов за трехлетний период. При нарушении клубам сначала выписывают штрафы, потом накладывают трансферные ограничения, далее — снимают очки.

В сезоне-2023/2024 регулирующий орган АПЛ стал жестче следить за финансовыми показателями местных клубов. Это вылилось в санкции по отношению к «Эвертону» и «Ноттингему», которые были оштрафованы на восемь и четыре очка соответственно. Решение подверглось критике из-за того, что клубы были наказаны за нарушения, совершенные в прошлые сезоны. В результате «Бернли», «Лидс» и «Лестер» объявили о том, что намереваются подать в суд на лигу: команды считают, что могли бы остаться в высшем дивизионе, если бы «Эвертон» был наказан своевременно.

Британские СМИ сообщали, что новые финансовые правила АПЛ не будут подразумевать наказаний в виде снятия очков. Среди санкций будут штрафы и ограничения трансферной деятельности.

Потолок зарплат начнет действовать одновременно с новым телеконтрактом АПЛ

Введение потолка зарплат в Премьер-лиге совпадает по времени с началом действия нового телеконтракта АПЛ. В декабре 2023 года лига объявила о заключении нового соглашения с основными телевещателями (Sky Sports и BT Sport). По пятилетнему договору, который будет действовать с 2025 по 2029 год, каждый сезон лига будет получать €1,95 млрд. Цифры рекордные, но они всего на 4% выше значений предыдущего контракта. Издание The Guardian отмечало, что увеличение контракта уступает показателям роста инфляции в стране.

Поэтому можно предположить, что последняя команда АПЛ продолжит получать доход от телеправ в размере около 110 млн фунтов стерлингов, а потолок зарплат будет находиться недалеко от показателей в 550 млн фунтов.

Официально утвердить новые финансовые правила Премьер-лиги должны на ежегодном собрании лиги в июне. Для этого нужно одобрение как минимум 14 команд АПЛ. На встрече в апреле идею поддержали 16 представителей лиги. Против проголосовали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», а «Челси» воздержался от голосования.

Главной проблемой для введения потолка зарплат может стать позиция Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), с которой не обсуждалось изменение финансовых правил лиги.

«Мы подождем, чтобы увидеть дальнейшие подробности этих конкретных предложений по реформированию, но мы всегда ясно давали понять, что будем выступать против любой меры, которая установит “жесткое” ограничение на заработную плату игроков», — говорится в заявлении организации.