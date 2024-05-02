«Црвена Звезда» в седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии

Встреча, которая прошла в четверг в Белграде, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. У победителей мячи забили Питер Олайинка (55-я минута) и Шериф Ндиайе (75). Гол гостей на счету Ивана Милосавлевича (60).

«Црвена Звезда» набрала 84 очка и за четыре тура до окончания турнира на 14 баллов оторвалась от ближайшего преследователя — «Партизана» (70 очков). У клуба «Бачка-Топола» 66 очков, команда идет на третьей позиции.