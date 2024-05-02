«Црвена Звезда» в седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Црвена Звезда» победила клуб «Бачка-Топола» в матче 33-го тура чемпионата Сербии по футболу и досрочно завоевала титул победителя турнира.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Црвена Звезда» победила клуб «Бачка-Топола» в матче 33-го тура чемпионата Сербии по футболу и досрочно завоевала титул победителя турнира.
Встреча, которая прошла в четверг в Белграде, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. У победителей мячи забили Питер Олайинка (55-я минута) и Шериф Ндиайе (75). Гол гостей на счету Ивана Милосавлевича (60).
«Црвена Звезда» набрала 84 очка и за четыре тура до окончания турнира на 14 баллов оторвалась от ближайшего преследователя — «Партизана» (70 очков). У клуба «Бачка-Топола» 66 очков, команда идет на третьей позиции.
Чемпионство стало для самого титулованного клуба Сербии 35-м в истории и седьмым подряд. На втором месте по числу побед в чемпионате находится «Партизан» (27).