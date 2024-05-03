Аншлаг на битве лидеров и проверка для «Жетысу». Что нельзя пропустить в 7-м туре КПЛ?

Источник: ФК "Актобе"

Пять матчей запланировано на субботу, 4 мая, а еще одна игра пройдет в воскресенье, 5 мая. Этот тур пропускают действующие чемпионы страны из «Ордабасы». Все остальные клубы готовы к своим противостояниям.

Тур будет открыт в 14:00 в субботу. В Петропавловске «Кызыл-Жар» на своем поле примет «Туран». А обо всех остальных матчах по порядку ниже:

«Женис» — «Елимай»: кто победит в битве возвращенцев?

В это же время в Караганде астанинский «Женис» сыграет с «Елимаем». По итогам прошлого сезона оба клуба заслужили повышение в классе и вернулись в КПЛ спустя много лет. Столичные не выступали в высшем дивизионе с 2008-го, а семейчане — с 2014-го.

В турнирной таблице этого сезона между ними всего один балл — у «Жениса» семь очков, а у «Елимая» — восемь. Правда гости сыграли на одну встречу меньше, и это тоже играет немаловажное значение.

Во всех турнирах этого сезона «Елимай» потерпел всего одно поражение, добыв при этом три победы и дважды сыграв вничью. Поэтому они заслуженно подходят к этой встрече в ранге фаворитов. Но будет ли оправдан этот статус по итогам 90 минут? Ведь и «Женис» собирается продлить серию без поражений, тем более в последней игре столичные отобрали очки у «Тобола» (1:1).

Матч «Женис» — «Елимай» будет показан телеканалами Q Football и Q Arena, а также на сайте QFL.

«Кайрат» — «Атырау»: алматинцам станет легче после увольнения Кекера?

После серии из трех матчей без побед в чемпионате «Кайрат» расстался с главным тренером Кириллом Кекером. Теперь команду готовит Рафаэль Уразбахтин, и первой игрой для него будет домашнее противостояние с «Атырау».

После шести сыгранных матчей у алматинцев восемь набранных баллов, а у нефтяников — семь. Гости проигрывали в чемпионате всего раз, но потеряли достаточно очков из-за ничьих, коих было четыре.

У «Атырау» серия из четырех матчей без поражений с общим счетом 10:2 во всех турнирах. Поэтому это будет не самый простой старт для Уразбахтина у руля «Кайрата».

Матч «Кайрат» — «Атырау» начнется в 16:30 в субботу. Он будет показан телеканалами Q Football и Q League, а также на сайте QFL.

«Тобол» — «Жетысу»: докажут ли семиреченцы, что их успехи — не случайность?

Костанайский «Тобол» — единственная команда, которая не знает горечи поражения в этом сезоне. Во всех турнирах банда Милича Чурчича добыла четыре победы и трижды сыграла вничью.

В предыдущем туре команда неожиданно потеряла очки в игре с «Женисом» (1:1), теперь костанайские болельщики ждут от игроков реабилитации.

Но игра будет крайне непростой, так как в соперниках «Жетысу», неожиданно идущий в тройке лидеров. В текущем первенстве талдыкорганцы проиграли только «Астане» (0:2), зато прошли проверки с «Кайратом» (0:0) и «Актобе» (2:1).

Во многом этот матч станет определяющим: были ли предыдущие успехи «Жетысу» стечением обстоятельств, или же команда Кайрата Нурдаулетова действительно может тягаться с грандами отечественного футбола.

Матч «Тобол» — «Жетысу» начнется в 16:30 в субботу. Он будет показан телеканалом Sport Plus Qazaqstan, а также на сайте QFL.

«Актобе» — «Астана»: что подарит зрителям суперматч на переполненном стадионе?

Субботнюю программу дня закроет центральный матч тура — «Актобе» на своем поле примет «Астану». Впервые в сезоне красно-белые сыграют на «Центральном» стадионе имени Кобланды Батыра, и билеты на эту встречу были выкуплены за считанные минуты.

Актюбинские фанаты умеют создавать футбольную атмосферу, и это известно всем. Сейчас команде очень нужна поддержка, особенно после неудачи в матче с «Жетысу» (1:2). Символично, что возвращение на родной стадион состоится в день встречи с прямыми конкурентами — «Актобе» и «Астана» лидируют в таблице. «Астана» провела на один матч больше. Поэтому победа над «Актобе» позволит столичным догнать их по потерянным очкам, а поражение отбросит назад аж на шесть пунктов. Кажется, команда оправилась после двух неожиданных поражений кряду в марте-апреле, ведь после этого во всех турнирах были добыты две виктории и одна ничья.

За последние два сезона «Актобе» и «Астана» встречались четыре раза. Актюбинцы одержали три победы и проиграли всего раз, а общий счет в этих противостояниях 10:3 в пользу пятикратных чемпионов страны.

Матч «Актобе» — «Астана» начнется в 19:00 в субботу. Он будет показан телеканалами Qazsport и Q Football, а также на сайте QFL.

«Шахтер» — «Кайсар»: кому улыбнется удача в разборке между аутсайдерами?

Единственная игра, запланированная на воскресенье, пройдет в Караганде между местным «Шахтером» и кызылординским «Кайсаром». Обе команды не блещут результатами в этом сезоне, а если быть точнее — находятся на дне турнирной таблицы.

Команды провели по пять матчей. «Шахтер» набрал три очка (за победу над «Астаной» — 1:0), а «Кайсар» заработал четыре балла. Игра друг с другом — шанс для них проявить себя с лучшей стороны. Вопрос лишь в том, кто воспользуется этой возможностью.