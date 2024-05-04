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05:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может покинуть итальянский клуб.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает Tuttosport, советник президента «Милана» Златан Ибрагимович лично пытается убедить Тьяго Мотту стать главным тренером «россонери» на предстоящий сезон.

После 35 туров чемпионата Италии «Болонья» заработала 64 очка и расположилась на четвёртой строчке, отставая на одно очко от «Ювентуса», занимающего третье место.

Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководство Мотты после 31 сыгранного матча Серии А располагается на четвёртом месте с 58 очками. «Ювентус» занимает третью строчку, в активе команды Массимилиано Аллегри 62 очка.

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