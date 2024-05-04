Стало известно сколько заработал «Интер Майами» на Месси
В американском «Интере Майами» отчитались об уровне клубного бюджета после прихода аргентинской звезды Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
В американском «Интере Майами» отчитались об уровне клубного бюджета после прихода аргентинской звезды Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Генеральный менеджер команды Хавьер Асенси заявил, что бюджет клуба вырос в более чем два раза после заключения контракта с Месси.
«С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом 60 миллионов до 125−130 миллионов. В этом году я ожидаю рост наших оборотов до 200 миллионов или даже больше.
Это огромная сумма, учитывая временный стадион. Лео выводит нас на новый уровень», — сказал Асенси.
Сейчас «Интер Майами» с 21 баллом лидирует в Восточной конференции МЛС. Месси лидирует в гонке бомбардиров сезона МЛС, на его счету 9 голов в 7 играх. Также аргентинец лидирует по системе «гол+пас» — 13 (9+4) очков.
Отметим, что Лионель перешел в «Интер Майами» в 2023 году. Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года.