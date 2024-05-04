Арне Слот: «Ливерпуль»? Официально ещё ничего не подтверждено

«Официально пока ничего не подтверждено. Сейчас на моей груди эмблема “Фейеноорда”, поэтому я намерен говорить только о том, что касается “Фейеноорда”. Раньше я уже говорил об уверенности, что стороны договорятся, но не знаю, когда это произойдёт. Однако ожидаю, что соглашение будет достигнуто», — приводит слова Слота Daily Mail.