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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Арне Слот: «Ливерпуль»? Официально ещё ничего не подтверждено

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот ответил на вопрос, является ли правдой, что он возглавит «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Официально пока ничего не подтверждено. Сейчас на моей груди эмблема “Фейеноорда”, поэтому я намерен говорить только о том, что касается “Фейеноорда”. Раньше я уже говорил об уверенности, что стороны договорятся, но не знаю, когда это произойдёт. Однако ожидаю, что соглашение будет достигнуто», — приводит слова Слота Daily Mail.

Ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландский специалист уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Подчёркивалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13−15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

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