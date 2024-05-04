Гюлер: Не называю Модрича и Крооса по именам из уважения к старшим

«Я не могу их называть по именам, потому что они старше меня. Меня так воспитали в моей семье, мне кажется, что, называя их по именам, я не уважаю их. Поэтому я называю Луку и Тони своими братьями. Они меня тоже зовут своим братом», — цитирует Гюлера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).