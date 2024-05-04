Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
3.05
Лутон Таун
Эвертон
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
28.04
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
28.04
Борнмут
Брайтон
28.04
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
27.04
Астон Вилла
Челси
27.04
Эвертон
Брентфорд
27.04
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед», пишут СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации издания, Тухель включен в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг уйдет из клуба по окончании сезона-2023/24.

В феврале стало известно, что Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Ранее журналист Kicker Георг Хольцнер в соцсети X сообщил, что возглавляющий сборную Австрии Рангник может стать главным тренером «Баварии». В мюнхенском клубе подтвердили информацию о переговорах со специалистом. Позднее Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» из-за работы в сборной.

Ранее мюнхенский клуб не смог договориться с тренером сборной Германии Юлианом Нагельсменном и Хаби Алонсо, который этой весной привел леверкузенский «Байер» к первому в клубной истории чемпионству в Бундеслиге.

Тухелю 50 лет. Он работает в «Баварии» с марта 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2022/23. Текущий чемпионат досрочно выиграл «Байер». Ранее «Бавария» побеждала в Бундеслиге на протяжении 11 лет подряд.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь