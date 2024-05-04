Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед», пишут СМИ

По информации издания, Тухель включен в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг уйдет из клуба по окончании сезона-2023/24.

В феврале стало известно, что Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Ранее журналист Kicker Георг Хольцнер в соцсети X сообщил, что возглавляющий сборную Австрии Рангник может стать главным тренером «Баварии». В мюнхенском клубе подтвердили информацию о переговорах со специалистом. Позднее Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» из-за работы в сборной.

Ранее мюнхенский клуб не смог договориться с тренером сборной Германии Юлианом Нагельсменном и Хаби Алонсо, который этой весной привел леверкузенский «Байер» к первому в клубной истории чемпионству в Бундеслиге.