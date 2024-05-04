В КПЛ-2024 появился неожиданный лидер

Встреча в Караганде, где столичный клуб играет домашние матчи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч был забит на 61-й минуте благодаря усилиям Квентина Корнетта.

Победный счет клуб из Семея установил на 76-й минуте после гола экс-игрока сборной Казахстана Юрия Перцуха, который поразил ворота после фланговой подачи.

Хозяевам уже в компенсированное время удалось отквитать один мяч. Автором гола стал Ильяс Зульфиу.

Отметим, что «Женис» с 40-й минуты играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был изгнан хавбек Абай Жунусов.