«Гавр» — «Страсбург»: Кузяев начнёт матч на скамейке запасных

Источник: http://www.hac-foot.com/

Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Матч начнётся в 16:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы.

«Гавр»: Десма, Сальмье, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Туре, Таргаллин, Казимир, Кехта, Айю, Сабби.

«Страсбург»: Беллааруш, Жильбер, Перрен, Силла, Сеная, Делен, Сантос, Сиссоко, Баква, Эмега, Себа.

Российский полузащитник Далер Кузяев начнёт встречу на скамейке запасных.

После 31 тура Лиги 1 «Гавр» набрал 29 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Страсбург» заработал 36 очков и расположился на 13-й строчке.