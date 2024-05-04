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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футбольный матч в Белоруссии завершился со счетом 50:0

Команда «Миоры» разгромила «Россоны» в матче второго тура Лиги министерства спорта Белоруссии — 50:0.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Игра проходила 4 мая. Хозяева забили гостям 50 безответных мячей — 24 в первом тайме и еще 26 во втором.

Лига министерства спорта — третий по силе дивизион чемпионата Белоруссии. 4 мая Белорусская федерация футбола объявила, что 6 мая состоится заседание исполкома в отношении формата проведения лиги. В связи с этим уже проведенные матчи могут утратить турнирное значение.

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