«Славия» потерпела первое поражение в чемпионате Беларуси

Лидеры турнира футболисты мозырской «Славии» сегодня потерпели первое поражение, уступив на выезде «Слуцку» со счетом 0:1. Победный мяч на 72-й минуте игры забил Вадим Курлович.



В другом сегодняшнем поединке футболисты «Гомеля» уверенно переиграли в Новополоцке местный «Нафтан» с результатом 2:0. Оба гола в середине первого тайма забил габонский нападающий гомельчан Джуниор Эффаге. После этого голевого дубля он догнал лучшего бомбардира нынешнего первенства Павла Чикиду из мозырской «Славии», теперь у обоих по 5 забитых мячей. «Нафтан» потерпел поражение после пяти ничьих подряд.



Результаты остальных поединков 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Сморгонь» — «Днепр» (Могилев) — 0:0, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район), «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2.



В следующем туре встречаются: