Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Ренн
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Нафтан
Гомель
00:00
Слуцк
Славия М
3.05
БАТЭ
Ислочь
3.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
2.05
Динамо Мн
Витебск
2.05
Неман
Шахтер С
1.05
Сморгонь
Днепр-Могилев
28.04
Гомель
Минск
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:27 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» потерпела первое поражение в чемпионате Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные встречи 7-го тура проходят 4 мая на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Славия-Мозырь"

Лидеры турнира футболисты мозырской «Славии» сегодня потерпели первое поражение, уступив на выезде «Слуцку» со счетом 0:1. Победный мяч на 72-й минуте игры забил Вадим Курлович.

В другом сегодняшнем поединке футболисты «Гомеля» уверенно переиграли в Новополоцке местный «Нафтан» с результатом 2:0. Оба гола в середине первого тайма забил габонский нападающий гомельчан Джуниор Эффаге. После этого голевого дубля он догнал лучшего бомбардира нынешнего первенства Павла Чикиду из мозырской «Славии», теперь у обоих по 5 забитых мячей. «Нафтан» потерпел поражение после пяти ничьих подряд.

Результаты остальных поединков 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Сморгонь» — «Днепр» (Могилев) — 0:0, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район), «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2.

В следующем туре встречаются:

  • 10 мая. «Витебск» — «Сморгонь», «Днепр» — «Минск»
  • 11 мая. «Арсенал» — «Слуцк», «Шахтер» — БАТЭ, «Динамо» (Брест) — «Гомель»
  • 12 мая. «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан», «Славия» — «Неман».

Слуцк
1:0
Первый тайм: 0:0
Славия М
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь