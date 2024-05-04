Триллером обернулся матч «Актобе» — «Астана» с удалением и красивыми голами

Впрочем, Куату недолго удалось побыть героем встречи: на 41-й минуте футболист «Астаны» нарушил правила на аргентинском полузащитнике «Актобе» Леонеле Струмии. Главный арбитр встречи Григорий Московченко сначала наказал Куата желтой карточкой, а после просмотра VAR, дал футболисту «Астаны» прямую красную карточку. «Актобе» удалось реализовать численное преимущество во втором тайме: гол на 76-й минуте красивейшим ударом из-за пределов штрафной забил форвард «красно-белых» Идрис Умаев.

Таким образом, у «Астаны» и «Актобе» по 11 очков. Столько же у «Кайрата» и «Елимая». Лидирует в КПЛ-2024 «Тобол», у которого 12 баллов.