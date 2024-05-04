«Монако» завоевал путевку в Лигу чемпионов, обыграв «Клермон»

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Встреча, которая прошла в субботу в Монако, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:1. У победителей отличились Такуми Минамино (16-я минута), Брель Эмболо (38) и Виссам Бен Йеддер (57, 87). В составе «Клермона» мяч забил Мухаммед-Чам Сарачевич (34).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за травмы лодыжки, по причине которой он выбыл до конца сезона.

«Монако», набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице. Команда обеспечила себе как минимум четвертую позицию, дающую право участвовать в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. «Клермон», идущий на последней строчке с 25 очками, потерял шансы остаться в Лиге 1 напрямую, но еще сохраняет шансы попасть в стыковые матчи, если займет 16-е место, на котором располагается «Мец» (29).