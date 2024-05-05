Слуцкий ушел от суеты. Поэтому снова тренирует и успешен

Леониду Слуцкому сегодня исполняется 53. Он успешно работает в Китае — выиграл Суперкубок, лидирует в чемпионате с 7 победами и 2 ничьими в девяти матчах.

При этом его «Шанхай Шэньхуа» далеко не самая богатая команда резко поскромневшего за последние годы первенства. Китайская Суперлига — уже далеко не тот турнир, куда уезжал из «Зенита» Халк, потому что его перекупили как раз из Шанхая (только другого клуба), дав еще больше. «Шэньхуа» — на 4 месте по общей сумме стоимости игроков, согласно Transfermarkt, — 10,95 миллиона евро (на всех, не на одного). А лидируют в этом списке их земляки из «Шанхай Порт» — 17,55 миллиона.

В таком турнире достаточно равных возможностей, где мало игроков, способных все решать за счет индивидуального мастерства, роль тренера возрастает в разы. Мне кажется, для Слуцкого это очень полезно. В атаке он за карьеру нередко имел возможность решать как раз за счет мастерства звезд — Вагнера и Думбия в ЦСКА, Хвичи в «Рубине» и т. д. Теперь у него такой возможности нет — и он отлично справляется.

Мне кажется, отъезд в Китай после довольно продолжительного отрезка без тренерской работы позволил ему полностью сосредоточиться на творчестве и не размениваться (в первую очередь — эмоционально) на посторонние для главного дела вещи. Поразвлекался, поэкспериментировал со всякими шоу в YouTube, был там просматриваем и неоднозначно обсуждаем — а теперь пришло время возвращаться в профессию.

И это действительно лучше всего было сделать где-то очень далеко, где можно полностью погрузиться в работу. Слуцкий ушел от суеты. Именно поэтому мне не хотелось бы приезда к нему Дзюбы. Это опять — и неизбежно — отвлечет.