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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Дэвид Мойес: сейчас в футболе стало меньше уважения к тренерам

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, насколько за его карьеру сменилось отношение к работе тренеров футбольных клубов.

Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Дэвид Мойес: сейчас в футболе стало меньше уважения к тренерам | Источник: Чемпионат.com

«Сейчас в футболе, вероятно, стало меньше уважения к тренерам. Гораздо меньше, чем когда-либо прежде. Всем легко говорить: “Вам платят много, значит, вы должны это терпеть”. Но я не уверен, что это правильно. Теперь, работая уже двадцатый десяток лет, тренера могут пережить самые трудные полгода в карьере и по этой причине оказаться уволенными или вынужденными уйти самим. Раньше, если у вас были хорошие отношения с боссами, они бы поддержали вас и помогли пройти через это, верно надеясь, что вы всё исправите.

Юрген Клопп проработал в “Ливерпуле” девять лет, что невероятно. Но если посмотреть на то, сколько времени работали сэры Бобби Робсон, Брайан Клаф, сэр Алекс Фергюсон или Арсен Венгер, я не знаю, увидим ли мы такое снова в будущем», — приводит слова Мойеса Daily Star.

Напомним, 61-летний Дэвид Моейс занимает должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года. За этот период под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» принял участие в 227 матчах во всех турнирах, в которых 102 раза выиграл, 43 раза сыграл вничью и 82 — потерпел поражение.

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