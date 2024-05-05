Дэвид Мойес: сейчас в футболе стало меньше уважения к тренерам

«Сейчас в футболе, вероятно, стало меньше уважения к тренерам. Гораздо меньше, чем когда-либо прежде. Всем легко говорить: “Вам платят много, значит, вы должны это терпеть”. Но я не уверен, что это правильно. Теперь, работая уже двадцатый десяток лет, тренера могут пережить самые трудные полгода в карьере и по этой причине оказаться уволенными или вынужденными уйти самим. Раньше, если у вас были хорошие отношения с боссами, они бы поддержали вас и помогли пройти через это, верно надеясь, что вы всё исправите.



Юрген Клопп проработал в “Ливерпуле” девять лет, что невероятно. Но если посмотреть на то, сколько времени работали сэры Бобби Робсон, Брайан Клаф, сэр Алекс Фергюсон или Арсен Венгер, я не знаю, увидим ли мы такое снова в будущем», — приводит слова Мойеса Daily Star.