Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Лечче
Футбол. Первая лига
14:00
Тюмень
Акрон
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Челси
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Фиорентина
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Вильярреал
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Ленинградец
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Хайденхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
4.05
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
4.05
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
4.05
Сассуоло
Интер
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
4.05
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
4.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
4.05
Брентфорд
Фулхэм
4.05
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
4.05
Арсенал
Борнмут
3.05
Лутон Таун
Эвертон
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
28.04
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потенциальных владельцев «Эвертона» обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американскую инвестиционную компанию 777 Partners, которая ранее заключила соглашение о приобретении английского футбольного клуба «Эвертон», обвинили в мошеннических махинациях и создании финансовой пирамиды, сообщает The Telegraph.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В сентябре 2023 года компания 777 Partners подписала соглашение с нынешним владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири о приобретении 94,1% акций футбольного клуба. Ранее он занимался поиском потенциального покупателя из-за финансовых трудностей команды. Однако процесс поглощения забуксовал из-за сложностями с финансами уже у самой 777 Partners.

В конце текущей недели инвестиционные компании Leadenhall Capital Partners LLP и Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC подали в суд на 777 Partners. Согласно иску, 777 Partners использовала мошенническую схему для покупки «Эвертона», получив займ под залог активов на сумму около 280 миллионов фунтов стерлингов. В качестве залога компания использовала более 350 миллионов долларов в активах, которые, как утверждается, она не контролировала или они не существовали.

В иске говорится, что компания 777 Partners является «карточным домиком на грани краха», а «Эвертон» стал «последним блестящим объектом мошеннических действий» владельца компании Джоша Вандера. Истцы требуют возмещения ущерба и судебного постановления, запрещающего 777 Partners нарушать свои обязательства. Отмечается, что после подачи иска инвестиционный портфель компании сократился вдвое, а одобрение Английской премьер-лиги на покупку «Эвертона» стало почти невозможным.

Компания 777 Partners — инвестиционная компания, базирующаяся в Майами (штат Флорида, США). Она была основана в 2015 году. Компания является владельцем нескольких футбольных клубов, включая итальянской «Дженоа», немецкой «Герты» и бразильского «Васко да Гама». Она также владеет миноритарным пакетом акций испанской «Севильи» и австралийского «Мельбурн Виктори».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь