Потенциальных владельцев «Эвертона» обвинили в мошенничестве

В сентябре 2023 года компания 777 Partners подписала соглашение с нынешним владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири о приобретении 94,1% акций футбольного клуба. Ранее он занимался поиском потенциального покупателя из-за финансовых трудностей команды. Однако процесс поглощения забуксовал из-за сложностями с финансами уже у самой 777 Partners.

В конце текущей недели инвестиционные компании Leadenhall Capital Partners LLP и Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC подали в суд на 777 Partners. Согласно иску, 777 Partners использовала мошенническую схему для покупки «Эвертона», получив займ под залог активов на сумму около 280 миллионов фунтов стерлингов. В качестве залога компания использовала более 350 миллионов долларов в активах, которые, как утверждается, она не контролировала или они не существовали.

В иске говорится, что компания 777 Partners является «карточным домиком на грани краха», а «Эвертон» стал «последним блестящим объектом мошеннических действий» владельца компании Джоша Вандера. Истцы требуют возмещения ущерба и судебного постановления, запрещающего 777 Partners нарушать свои обязательства. Отмечается, что после подачи иска инвестиционный портфель компании сократился вдвое, а одобрение Английской премьер-лиги на покупку «Эвертона» стало почти невозможным.