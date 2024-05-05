Тухель прокомментировал слухи о том, что может остаться в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на слухи о том, что он может остаться в мюнхенском клубе по окончании сезона.
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на слухи о том, что он может остаться в мюнхенском клубе по окончании сезона.
«С тех пор как мы договорились о расставании, “Бавария” усиленно ищет нового тренера. Предполагаю, что этот процесс начался ещё до нашего разговора. Это плохая мотивация для того, чтобы потом говорить: “Ах, давай попробуем снова с тобой”. Нет. С моей точки зрения, тут всё очевидно», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.
Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что часть руководства «Баварии» смотрит положительно на то, чтобы немецкий специалист продолжил работу в мюнхенском клубе. Сообщалось, что некоторые лидеры команды также выступили за сохранение Тухеля на посту главного тренера «Баварии».