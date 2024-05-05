Тухель прокомментировал слухи о том, что может остаться в «Баварии»

«С тех пор как мы договорились о расставании, “Бавария” усиленно ищет нового тренера. Предполагаю, что этот процесс начался ещё до нашего разговора. Это плохая мотивация для того, чтобы потом говорить: “Ах, давай попробуем снова с тобой”. Нет. С моей точки зрения, тут всё очевидно», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.