«Я просто старый». Клопп подробно объяснил, почему решил уйти из «Ливерпуля» в конце сезона

«Последние несколько недель наш футбол был не очень хорошего качества, и в результате начинаешь слышать, как люди говорят, что я выгляжу очень уставшим. Я просто старый! Но все равно буду выкладываться на 100 процентов до самого последнего дня в команде.



Я был уверен в том, что, если не принять решение сейчас, в следующем сезоне все может стать сложнее. Мысль о том, что мне нужно будет готовиться к очередной предсезонке, привела к принятию такого решения.



Для такой работы нужно быть полным сил, 80% недостаточно. Нужно быть в работе 24/7. И я делал это на протяжении длительного времени, но больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для “Ливерпуля”, — приводит слова Клоппа Sky Sports.