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14:23 (мск), источник: Sport24

«Я просто старый». Клопп подробно объяснил, почему решил уйти из «Ливерпуля» в конце сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему решил покинуть клуб в конце этого сезона.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Я просто старый». Клопп подробно объяснил, почему решил уйти из «Ливерпуля» в конце сезона | Источник: Sport24

«Последние несколько недель наш футбол был не очень хорошего качества, и в результате начинаешь слышать, как люди говорят, что я выгляжу очень уставшим. Я просто старый! Но все равно буду выкладываться на 100 процентов до самого последнего дня в команде.

Я был уверен в том, что, если не принять решение сейчас, в следующем сезоне все может стать сложнее. Мысль о том, что мне нужно будет готовиться к очередной предсезонке, привела к принятию такого решения.

Для такой работы нужно быть полным сил, 80% недостаточно. Нужно быть в работе 24/7. И я делал это на протяжении длительного времени, но больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для “Ливерпуля”, — приводит слова Клоппа Sky Sports.

56-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.

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