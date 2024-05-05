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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

155 полицейских пострадали на матче немецкой футбольной лиги

Матч региональной немецкой лиги между «Динамо» из Берлина и «Энерги» из Котбуса закончился массовой дракой фанатов и полиции, в результате которой были арестованы 74 человека, а 155 полицейских получили различные травмы. Об этом пишет RBB24.

Источник: РИА "Новости"

Полиция применяла слезоточивый газ, а также пыталась успокоить фанатов с помощью собак. Встречу приостанавливали на 20 минут в первом тайме. Дерби «Динамо» и «Энерги» считается в Германии игрой повышенной опасности.

Тренер «Энерги» после игры пожаловался, что на него с трибун летели камни. Он назвал такую агрессию «невообразимой в 2024 году».

Ранее массовая драка болельщиков на трибунах произошла перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Бразилии. Спустя некоторое время к конфликту подключилась полиция. Правоохранители, пытаясь прекратить драку, избивали фанатов дубинками.

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