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18:23 (мск), источник: Sport24

«Отказ Рангника стал неожиданностью». В «Баварии» рассказали о поисках главного тренера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о работе над поиском нового главного тренера.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь

"Я понимаю все слухи и спекуляции. Понимаю, что вся страна в той или иной степени интересуется этой темой, причем даже сильнее, чем тем, что в полуфинале Лиги чемпионов играют две немецкие команды.

Я никогда публично не называл имена, так как по опыту знаю, что, пока контракт не подписан, может случиться все. Ральф [Рангник] отклонил наше предложение и объяснил причины отказа. Для нас это стало неожиданностью, но такова жизнь. Как я уже много раз говорил, когда закрывается одна дверь, открывается другая. В футболе все очень быстро меняется.

Первый вариант не всегда оказывается окончательным, это нормально. Есть тренеры, которые принимают другое решение. У нас есть свои мысли, мы обсуждаем варианты, изучаем их. Пока что решения нет, но в итоге у нас все получится", — сказал Эберль в интервью Bild.

Ранее было объявлено, что Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» в конце этого сезона. По слухам, одним из кандидатов на замену Тухелю является Жозе Моуринью.

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