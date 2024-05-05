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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Аутсайдеры КПЛ-2024 не смогли определить победителя матча

Карагандинский «Шахтер» и кызылординский «Кайсар» закрыли программу седьмого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча в Караганде завершилась нулевой ничьей.

Шахтер Кг
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Шахтер"

Обе команды получили по три желтых карточки. По ударам в створ ворот «горняки» превзошли «волков» — шесть против четырех. По владению мячом у «Шахтера» также подавляющее преимущество — 61 процент против 39 у «Кайсара».

У «Кайсара» пять баллов и по-прежнему предпоследняя, 12-я строчка в турнирной таблице. «Шахтер» набрал четыре очка и замыкает турнирную таблицу.

Напомним, в предыдущем туре «Кайсар» сенсационно вырвал победу у «Кайрата» — 1:0, а «Шахтер» в четвертом туре обыграл «Астану» — 1:0.

Остальные результаты седьмого тура КПЛ-2024: «Кызыл-Жар» — «Туран» 0:1, «Женис» — «Елимай» 1:2, «Кайрат» — «Атырау» 1:0, «Тобол» — «Жетысу» 1:0 и «Актобе» — «Астана» 1:1.

Шахтер Кг
0:0
Первый тайм: 0:0
Кайсар
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