Аутсайдеры КПЛ-2024 не смогли определить победителя матча
Карагандинский «Шахтер» и кызылординский «Кайсар» закрыли программу седьмого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча в Караганде завершилась нулевой ничьей.
Карагандинский «Шахтер» и кызылординский «Кайсар» закрыли программу седьмого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча в Караганде завершилась нулевой ничьей.
Обе команды получили по три желтых карточки. По ударам в створ ворот «горняки» превзошли «волков» — шесть против четырех. По владению мячом у «Шахтера» также подавляющее преимущество — 61 процент против 39 у «Кайсара».
У «Кайсара» пять баллов и по-прежнему предпоследняя, 12-я строчка в турнирной таблице. «Шахтер» набрал четыре очка и замыкает турнирную таблицу.
Напомним, в предыдущем туре «Кайсар» сенсационно вырвал победу у «Кайрата» — 1:0, а «Шахтер» в четвертом туре обыграл «Астану» — 1:0.
Остальные результаты седьмого тура КПЛ-2024: «Кызыл-Жар» — «Туран» 0:1, «Женис» — «Елимай» 1:2, «Кайрат» — «Атырау» 1:0, «Тобол» — «Жетысу» 1:0 и «Актобе» — «Астана» 1:1.