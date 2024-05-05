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21:28 (мск), источник: Sport24

«Милан» на последних минутах упустил победу над «Дженоа» из-за гола в свои ворота

В Италии завершился матч 35-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 3:3.

Милан
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь

В составе россонери голы забили Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Оливье Жиру. За «Дженоа» отличились Матео Ретеги и Калеб Экубан. Еще один мяч гости забили благодаря автоголу Малика Тиау на 87-й минуте.

Отметим, что команда Стефано Пиоли по ходу встречи дважды отыгрывалась в счете (0:1, 1:2).

«Милан» увеличил свою серию без побед до 6 матчей во всех турнирах.

Милан
3:3
Первый тайм: 1:1
Дженоа
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