«Милан» на последних минутах упустил победу над «Дженоа» из-за гола в свои ворота
В Италии завершился матч 35-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 3:3.
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В Италии завершился матч 35-го тура Серии А, в котором «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 3:3.
В составе россонери голы забили Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Оливье Жиру. За «Дженоа» отличились Матео Ретеги и Калеб Экубан. Еще один мяч гости забили благодаря автоголу Малика Тиау на 87-й минуте.
Отметим, что команда Стефано Пиоли по ходу встречи дважды отыгрывалась в счете (0:1, 1:2).
«Милан» увеличил свою серию без побед до 6 матчей во всех турнирах.