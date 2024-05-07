Президент «Ордабасы» покинул свой пост

В команде сообщили, что специалист подал в отставку по состоянию здоровья.

Абдубаитов был назначен на пост президента «Ордабасы» в феврале 2022 года. Под его руководством шымкентская команда впервые в истории стала чемпионом Казахстана, а также обладателем Кубка страны.