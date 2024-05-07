Президент «Ордабасы» покинул свой пост
Шымкентский «Ордабасы» объявил об уходе Бауыржана Абдубаитова с поста президента клуба, передают Vesti.kz.
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Шымкентский «Ордабасы» объявил об уходе Бауыржана Абдубаитова с поста президента клуба, передают Vesti.kz.
В команде сообщили, что специалист подал в отставку по состоянию здоровья.
Абдубаитов был назначен на пост президента «Ордабасы» в феврале 2022 года. Под его руководством шымкентская команда впервые в истории стала чемпионом Казахстана, а также обладателем Кубка страны.
В текущем сезоне «Ордабасы» после шести сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице КПЛ, набрав девять баллов.