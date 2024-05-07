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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Ордабасы» покинул свой пост

Шымкентский «Ордабасы» объявил об уходе Бауыржана Абдубаитова с поста президента клуба, передают Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В команде сообщили, что специалист подал в отставку по состоянию здоровья.

Абдубаитов был назначен на пост президента «Ордабасы» в феврале 2022 года. Под его руководством шымкентская команда впервые в истории стала чемпионом Казахстана, а также обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне «Ордабасы» после шести сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице КПЛ, набрав девять баллов.

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