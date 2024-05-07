СМИ: Моуринью готов пешком дойти до Манчестера, чтобы возглавить «МЮ»

По информации источника, португалец заявил своему окружению, что готов «пешком дойти» до Манчестера, чтобы снова начать тренировать команду. При этом клуб не планирует приглашать Моуринью. Ранее СМИ сообщали, действующий главный тренер «красных» Эрик тен Хаг может уйти в отставку.

Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал Кубок лиги, Суперкубок Англии и стал победителем Лиги Европы.