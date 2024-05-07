СМИ: Моуринью готов пешком дойти до Манчестера, чтобы возглавить «МЮ»
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью хочет вновь возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью хочет вновь возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, португалец заявил своему окружению, что готов «пешком дойти» до Манчестера, чтобы снова начать тренировать команду. При этом клуб не планирует приглашать Моуринью. Ранее СМИ сообщали, действующий главный тренер «красных» Эрик тен Хаг может уйти в отставку.
Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал Кубок лиги, Суперкубок Англии и стал победителем Лиги Европы.
В январе итальянская «Рома» объявила об отставке португальца, с которым выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы. До римского клуба Моуринью тренировал «Челси», мадридский «Реал», итальянский «Интер», португальские «Порту», «Лейрию», «Бенфику». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА), один раз — Лигу конференций.