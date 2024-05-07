Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
6.05
Локомотив
Ростов
Футбол. Премьер-лига
6.05
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
6.05
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
6.05
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
6.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
5.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
5.05
Брайтон
Астон Вилла
5.05
Челси
Вест Хэм
4.05
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
4.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
4.05
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
4.05
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Моуринью готов пешком дойти до Манчестера, чтобы возглавить «МЮ»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью хочет вновь возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, португалец заявил своему окружению, что готов «пешком дойти» до Манчестера, чтобы снова начать тренировать команду. При этом клуб не планирует приглашать Моуринью. Ранее СМИ сообщали, действующий главный тренер «красных» Эрик тен Хаг может уйти в отставку.

Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал Кубок лиги, Суперкубок Англии и стал победителем Лиги Европы.

В январе итальянская «Рома» объявила об отставке португальца, с которым выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы. До римского клуба Моуринью тренировал «Челси», мадридский «Реал», итальянский «Интер», португальские «Порту», «Лейрию», «Бенфику». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА), один раз — Лигу конференций.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь