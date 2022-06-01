Сборная Аргентины по футболу стала победителем «Финалиссимы»

В составе сборной Аргентины голы забили Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель Ди Мария (45+1) и Пауло Дибала (90+4).

Сборная Италии в 2021 году во второй раз в истории стала чемпионом Европы, в финале турнира на стадионе «Уэмбли» итальянцы победили англичан в серии пенальти со счетом 3:2, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сборная Аргентины в том же году выиграла Кубок Америки, победив в финале команду Бразилии со счетом 1:0. Команда Аргентины отобралась на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, аргентинцы сыграют в группе С вместе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Сборная Италии проиграла в стыковых матчах команде Северной Македонии и не смогла отобраться на второй чемпионат мира подряд.

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини провел последний матч в составе национальной команды, его заменил Мануэль Ладзари в начале второго тайма. 37-летний защитник выступал за команду с 2004 года, провел 117 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе команды Кьеллини стал чемпионом Европы.

Матч между действующим чемпионом Европы и победителем Кубка Америки проводится в третий раз, ранее турнир носил название «Кубок Артемио Франки». Впервые подобный матч был проведен в 1985 году, когда чемпион Европы 1984 года сборная Франции победила обладателя Кубка Америки 1983 года команду Уругвая со счетом 2:0. Также матч проводился в 1993 году, когда сборная Дании, ставшая чемпионом Европы в 1992 году, проиграла аргентинцам, выигравшим Кубок Америки в 1991 году, в серии пенальти со счетом 4:5, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Сборные Италии и Аргентины провели девятый матч между собой, аргентинцы выиграли в пятый раз, на счету итальянцев две победы, также команды два раза играли вничью. В последний раз сборная Италии выигрывала у аргентинской команды на чемпионате мира 1982 года, на котором итальянцам удалось завоевать титул. Сборная Аргентины не проигрывает на протяжении 32 матчей подряд. Самая длинная серия игр без поражений принадлежит итальянской команде, которая не проигрывала на протяжении 37 встреч с сентября 2018 по октябрь 2021 года.