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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Вышло бы настоящее дерби». Адиев — о товарищеском матче с Узбекистаном и выходе на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью узбекскому спортивному порталу Sports.uz высказался о ближайших планах национальной команды, назвал предположительные сроки выхода Казахстана на чемпионат мира и прокомментировал вероятность проведения товарищеского матча между сборными двух стран.

Казахстан
УзбекистанТоварищеские матчи: календарь
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Источник: КФФ

— Хотите товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана? Думаю, многим интересно узнать, кто силен в Центральной Азии.

— Да, в федерации несколько раз поднимался вопрос о проведении товарищеского матча с участием сборных Узбекистана и Казахстана. Если такая встреча будет организована, я думаю, это было бы очень интересно. В Центральной Азии вышло бы настоящее дерби, и было бы понятно, кто есть кто. Конечно, я знаю, что сборная Узбекистана очень сильная. В любом случае играть против такого соперника было бы очень интересно для сборной Казахстана. Словом, Узбекистан в числе достойных соперников.

— Какие у вас ближайшие планы и цели со сборной Казахстана?

— Что касается ближайших планов, то сейчас мы ждем результатов жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. После того, как мы узнаем соперников, мы начинаем анализировать, собирая информацию и наблюдая за их играми. После этого 19 ноября состоится выездной матч против ОАЭ. Также на 16-е ноября запланирован еще один товарищеский матч. Этими играми мы закончим текущий календарный год. Затем я хочу обсудить вопрос продления моего контракта с руководством Казахстанской федерации футбола. Если мы выполним эту работу до нового года, мы сможем спокойно приступить к работе с первого дня следующего года.

— Скажите, сколько времени нужно сборной Казахстана для выхода на чемпионат мира?

— Как много времени это займет? На самом деле, я не знаю. По крайней мере, это должно произойти к 2026 году. Это мое предположение (смеется).

Напомним, сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона C Лиги наций и пошла на повышение, в Лигу B. Кроме того, в плей-офф этого турнира команда Казахстана поборется за путевку на Евро-2024.

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