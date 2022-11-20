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20 ноября, источник: Sport24

Власти загубили жизнь великому футболисту СССР из-за нелепой причины. За что его показательно наказали

Авруцкому пришлось закончить с футболом в 29.

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Источник: РИА "Новости"

В 1960-х одним из самых ярких советских форвардов считался Юрий Авруцкий. В те годы он играл за московское «Динамо», ставил защиту в тупик своими нестандартными приемам и финтами на поле, а также регулярно забивал.

Карьера Авруцкого начиналась и развивалась очень стремительно: уроженец села Верного Амурской области в 18 лет присоединился к «Динамо», в 19 дебютировал за московский клуб и помог ему взять чемпионство, в 20 был признан лучшим дебютантом сезона, в 22 настрелял 11 мячей в чемпионате и стал лучшим бомбардиром клуба, а в 23 выиграл вместе с «Динамо» Кубок СССР.

За следующие несколько лет Юрий успел дебютировать в олимпийской сборной и превысить планку в 50 забитых мячей за «Динамо». Однако, к сожалению, уже в 29 лет карьера форварда неожиданно оборвалась.

Казалось бы, что могло случиться в таком возрасте: серьезная травма? Сильный спад? Нарушение дисциплины? Эти причины сломали карьеры сотням футболистов. Тем не менее в случае с форвардом «Динамо» все вышло совершенно иначе: Авруцкий просто попал под несправедливый кулак власти.

1968 год. «Динамо» Москва — «Торпедо» Москва. Юрий Авруцкий (слева) и Григорий Янец.

В те годы в советском футболе нередко порицались переходы в другие клубы: особенно доставалось тем, кто присоединялся к принципиальному сопернику или просто часто менял команды. Так, например, защитника Леонида Островского за переход из «Торпедо» в киевское «Динамо» объявили врагом народа и дисквалифицировали на год.

Правда, спустя всего шесть месяцев Островского реабилитировали. А вот Авруцкому уже не повезло. В начале 1970-х он сменил два клуба и в итоге нарвался на жесточайшее и нелепое наказание. Спорткомитет так взбесило развитие карьеры игрока, что чиновники запретили ему выступать на профессиональном уровне.

«В 1972 году председатель спорткомитета очень осерчал на меня, Юрия Севидова и Давида Паиса. Тогда ведь часто клубы менять считалось чуть ли не неприличным. А получилось так, что я за год совершил сразу два перехода: из “Динамо” уехал сначала в “Шахтер”, а потом в “Нефтчи” перебрался. Чтобы другим неповадно было, решили нас наказать, благо фамилии все известные. Так и сказали: ставим, мол, на вас крест. В 29 лет… Севидову чуть легче было — у него отец тогда тренировал, и Юре еще удалось поиграть в Рязани. Мне же — только в первенстве Москвы», — вспоминал Авруцкий.

Особенно обидно было из-за того, что Юрий был вынужден менять команды. В новые клубы он отправлялся не из-за денег или других благ, а ради игровой практики, желая и дальше выступать на топ-уровне.

«В “Динамо” в начале 70-х собралась довольно молодая, амбициозная команда. Я в 27 лет считался уже ветераном и не очень уютно чувствовал себя в клубе. В итоге мы с Бесковым приняли решение расстаться. И я поехал в Донецк, где в моих услугах был заинтересован Николай Морозов. Только вот горняки тогда вылетели в первую лигу, и тренера быстро сняли. Я же отправился в Баку, где трудился мой старый знакомый по “Динамо” Алекпер Мамедов. Но, видно, меня какой-то злой рок преследовал: Мамедова тоже вскоре уволили. Видимо, не судьба мне была поиграть не в бело-голубой футболке…», — рассказывал Авруцкий.

Впрочем, столь благородная причина, к несчастью, на решении властей не сказалась. Из-за чиновников футболисту пришлось завершить карьеру в 29 лет.

Впредь вернуться в профессиональный футбол, даже в другом амплуа, Юрий не смог. Так что вплоть до пенсии он был вынужден перебиваться случайными заработками.

«Чем только не приходилось заниматься… Из спортсмена превратился в обычного человека. Сейчас вот нигде не работаю, оформляюсь на пенсию. В былые времена этим организации занимались, а сейчас везде самому бегать приходится, бумаги собирать… Тяжело», — признавался Авруцкий в 2004 году.

Спустя пять лет великий советский футболист скончался. Ему было 64 года.

Богдан Горбунов

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