Бензема ушел из сборной Франции после скандального пропуска ЧМ-2022. Его история — настоящий кошмар

История Карима Бензема и сборной Франции — как сериал, который предлагает массу интригующих сюжетов. А потом телеканал признает проект не имеющим перспективы и закрывает его, заставляя сценаристов лихорадочно все переписывать и пытаться свести дело к финалу, который оставит зрителей в недоумении и с ощущением бездарно потраченного времени.

В данном случае точку поставил сам герой, написав: «Я приложил много усилий, допускал ошибки на своем пути. Но я горжусь тем, чего достиг. Я написал свою историю. И теперь она подошла к концу».

Вроде бы все формальности соблюдены, а чувство недосказанности все равно осталось. Тем более речь об одном из лучших нападающих последнего десятилетия и действующем обладателе «Золотого мяча». А тут — четыре предложения и менее двух десятков слов. Согласитесь, для истории, о которой говорит Бензема, как-то скупо. И это еще мягко говоря.

А еще нет сомнений в том, что, когда придет время прощаться с «Реалом», Карим напишет гораздо больше. И не только о себе, но и о клубе, партнерах, болельщиках. В случае со сборной — сплошные «я», хотя Бензема — совсем не эгоист. Особенно на поле, где он готов отдать ради команды и победы все, и даже чуточку больше.

Только в сборной — не сложилось. На его первом крупном турнире «Трехцветные» не вышли из группы на Евро-2008. Спустя два года — перед позором на ЧМ-2010 — форварда не включили в заявку. На европейском первенстве-2012 — ноль голов в четырех матчах и вылет в четвертьфинале. И только ЧМ-2014 стал лучиком света, который после трех голов в группе погас для Бензема и Франции в четвертьфинальной игре с будущими чемпионами немцами.

А потом случилась та самая история с интимным видео и шантажом Матье Вальбуэна. Для сериала — круто. Для жизни — ужасно. Причем за время многолетнего разбирательства многие так и не поняли, кем в этом криминальном сюжете оказался нападающий «Реала». То ли преступником, то ли соучастником, то ли жертвой обстоятельств и, мягко говоря, не самым умным человеком. Ответ на данный ребус не меняет сути — проект «Бензема и сборная» закрылся на шесть лет.

Тем не менее это могла быть история со счастливым концом. Перед Евро-2020 Карим возвращался в национальную команду в статусе настоящей суперзвезды, засиявшей всеми гранями таланта после ухода из «Реала» Криштиану Роналду. С бывшим партнером они зарубились на финише группового турнира, обменявшись голевыми дублями (2:2). Но в первом же матче на вылет, несмотря на еще два гола Бензема, французы сенсационно споткнулись на Швейцарии, а роковой в серии пенальти стала осечка Мбаппе, который больше всех радовался возвращению изгнанника в сборную.

Это была настоящая драма, но не развязка. Бензема еще успел выиграть Лигу наций, в «Финале четырех» забив Бельгии и Испании. Потом были очередная победа в Лиге чемпионов и «Золотой мяч», после чего грандиозный сценарий с победой на чемпионате мира в Катаре виделся одним из самых вероятных вариантов развития событий. Только вместо восклицательного знака роман со сборной завершился кляксой в последнем предложении.

Или даже в целой главе, потому что получивший травму Бензема в Дохе так и не сыграл, а количество слухов вокруг его отъезда из сборной зашкаливало. Про обвинения медиков в неправильном диагнозе, оказавшемся не таким печальным, как представили «Трехцветные». Про обиду на Дидье Дешама, который не дал игроку возможности лечиться в расположении сборной и не хотел неопределенности. Про пересуды о том, что без звездного форварда обстановка в команде стала лучше.

Карим сам подливал масла в огонь, отказавшись от приглашения на финал от президента Франции Эммануэля Макрона, и разместив в соцсетях загадочный пост со словами «Мне неинтересно». Да, в день игры с Аргентиной там же появилась запись в поддержку сборной, а близкие к игроку источники уверяли, что душой он вместе с командой и даже чувствует себя причастным к так и несостоявшемуся триумфу.

Но хоть ложечки и нашлись, осадок все равно остался. В виде ощущения, что у романа Бензема и сборной могло быть совсем другое содержание и тем более концовка. Не хуже, чем у Оливье Жиру, который стал чемпионом мира четыре года назад и после второго финала уходит в статусе лучшего снайпера в истории «Трехцветных». Однако свою историю в национальной команде Бензема так толком и не написал, и от этого немножечко грустно.