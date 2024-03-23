Бельгия не смогла обыграть Ирландию в товарищеском матче
Сборная Бельгии на чужом поле сыграла вничью с командой Ирландии в товарищеском футбольном матче.
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Сборная Бельгии на чужом поле сыграла вничью с командой Ирландии в товарищеском футбольном матче.
Игра прошла без забитых голов — 0:0. Самый явный шанс забить упустили ирландцы — на 27-й минуте Эван Фергюсон не реализовал пенальти.
Следующие товарищеские матчи Бельгия проведет в гостях против Англии, а Ирландия — дома против Швейцарии. Обе игры запланированы на 26 марта.