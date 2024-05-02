РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана в России

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Федерация футбола Таджикистана предложила Российскому футбольному союзу (РФС) провести ответный товарищеский матч сборных, но в РФС пока что изучают варианты проведения игр с другими соперниками. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

17 ноября 2022 года сборная России на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0 в товарищеском матче.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования, — сказал Митрофанов. — В частности, сборная Узбекистана — очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей».