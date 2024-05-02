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09:14 (мск), источник: ТАСС

РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана в России

Сборные России и Таджикистана играли в Душанбе в ноябре 2022 года.

Россия
ТаджикистанТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Федерация футбола Таджикистана предложила Российскому футбольному союзу (РФС) провести ответный товарищеский матч сборных, но в РФС пока что изучают варианты проведения игр с другими соперниками. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

17 ноября 2022 года сборная России на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0 в товарищеском матче.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования, — сказал Митрофанов. — В частности, сборная Узбекистана — очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей».

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российский клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2022 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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