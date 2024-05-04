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15:02 (мск), источник: ТАСС

Победитель Лиги чемпионов Глеб примет участие в ретроматче Белоруссия — Россия

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что матч пройдет 6 июля.

Россия
Беларусь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Александр Глеб примет участие в матче легенд между сборными России и Белоруссии по футболу. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

5 апреля руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил ТАСС об идее проведения матча легенд сборных России и Белоруссии.

«Конечно, это большое событие, тем более к такой знаменательной исторической для нас дате — Дню независимости, поэтому мы и хотим придать таким образом значение историческому факту, — сказал Василевич. — Конечно, приятно, что сможем увидеть больших мастеров в деле. Мы будем организовывать матч совместно с РФС, во многом благодарны за инициативу, надеюсь, что получится все организовать на очень хорошем уровне. Не могу точно сказать по игрокам, потому что капитаны утверждают составы, но в матче пример участие Александр Глеб».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что матч пройдет 6 июля. «Определена дата матча Лиги легенд, он запланирован на 6 июля на Олимпийском стадионе в Минске. Матч будет приурочен ко Дню независимости республики и освобождению от немецкой оккупации. Уверен, в городе будет большой праздник. Кстати, как отметили коллеги из белорусской федерации, для многих ребят это может стать своего рода прощальным матчем, который так и не удалось провести», — сказал он ТАСС.

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